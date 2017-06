Un événement touchant a eu lieu avant le coup d'envoi au Stade du Spartak à Moscou : Cristiano Ronaldo a fait son entrée sur le terrain main dans la main avec une jeune fille en fauteuil roulant. Polina Haeredinova accompagnait le Joueur de la FIFA 2017 avant le match opposant le Portugal à la Russie, pays hôte de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017. Ce sera d'ailleurs le cas dans chaque ville hôte du tournoi pour les quatre matches de la deuxième journée de la phase de groupes, où un enfant handicapé accompagnera les acteurs à leur entrée sur la pelouse. A Sotchi pour la rencontre Mexique - Nouvelle-Zélande, c'est la jeune Gera Aristova qui a eu cet honneur.

Ravie, Polina Haeredinova, dix ans, a vécu cette expérience inoubliable grâce au programme "Aller à la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 avec McDonald's". Elle est ensuite revenue sur ces moments intenses, dans une enceinte pleine à craquer : "Je ne pouvais pas imaginer que ce serait une expérience si extraordinaire. Cristiano Ronaldo a été merveilleux. Il m'a donné sa veste et m'a embrassée pour me souhaiter bonne chance. J'étais au centre d'émotions incroyables, et en supportant la Russie. Je n'ai jamais rien vécu de tel dans ma vie."



"Ce programme McDonalds est une grande initiative parmi d'autres, par laquelle un partenaire commercial affilié à la FIFA contribue activement au succès de la Coupe des Confédérations de la FIFA" poursuit Jean-François Pathy, directeur des services Marketing de la FIFA. "Cette opportunité de relier au football de jeunes fans aux parcours et modes de vie différents est quelque chose d'unique. La FIFA entend reproduire l'expérience, l'émouvant moment auquel on assisté sur le terrain nous y encourage en tout cas".



Le programme "Aller à la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 avec McDonald's", organisé par le sponsor officiel officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ et de la Coupe des Confédérations 2017, a touché plus de 350 enfants, dont la moitié environ vivent dans des orphelinats, des familles d'accueil ou des familles à revenus modestes de Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Sotchi.